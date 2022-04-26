Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hàm Long - Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm viết bài pr, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên các trang mạng xã hội (Instagram, Fanpage, Group, website…);

Phối hợp với team Marketing lên kế hoạch và triển khai các event, kế hoạch Marketing theo chỉ đạo;

· Trực tiếp triển khai phần nội dung trong các chiến dịch truyền thông, Marketing.

Trực tiếp triển khai phần nội dung trong các chiến dịch truyền thông, Marketing.

Lập kế hoạch sản xuất nội dung dài hạn và ngắn hạn theo tuần/tháng/quí theo kế hoạch khung của bộ phận Marketing.

Trực tiếp xây dựng nội dung cho fanpage thương hiệu (Tìm hiểu đối tượng khách hàng, lên kế hoạch fanpage, lịch đăng bài, đăng hoặc hẹn giờ các bài post, tổ chức các event cho thành viên).

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 30

Giới tính: Nam/ Nữ

Kinh nghiệm: 1-2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Trình độ: chuyên ngành:Báo chí, Marketing, Quản Trị Kinh Doanh hoặc tương tự

Marketing, Quản Trị Kinh Doanh hoặc tương tự

Ngoại ngữ: Anh Văn

Tin học: Thành thạo ứng dụng văn phòng và một số phần mềm photoshop

Các yêu cầu khác:

· Năng động, sáng tạo trong công việc

· Nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận

· Giao tiếp tốt, linh hoạt trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere Thì Được Hưởng Những Gì



Mức lương:

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, tết

Tham gia teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty: sinh nhật theo quý, tiệc cuối năm,...

Thời gian làm việc: 9h-18h từ T2-T6, nghỉ T7, CN

Làm việc tại: Hàm Long – Hoàn Kiếm – HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin