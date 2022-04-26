Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere
- Hà Nội:
- Hàm Long
- Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm viết bài pr, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên các trang mạng xã hội (Instagram, Fanpage, Group, website…);
Phối hợp với team Marketing lên kế hoạch và triển khai các event, kế hoạch Marketing theo chỉ đạo;
· Trực tiếp triển khai phần nội dung trong các chiến dịch truyền thông, Marketing.
Trực tiếp triển khai phần nội dung trong các chiến dịch truyền thông, Marketing.
Lập kế hoạch sản xuất nội dung dài hạn và ngắn hạn theo tuần/tháng/quí theo kế hoạch khung của bộ phận Marketing.
Trực tiếp xây dựng nội dung cho fanpage thương hiệu (Tìm hiểu đối tượng khách hàng, lên kế hoạch fanpage, lịch đăng bài, đăng hoặc hẹn giờ các bài post, tổ chức các event cho thành viên).
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi:
22 - 30
Giới tính: Nam/ Nữ
Kinh nghiệm: 1-2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Trình độ: chuyên ngành:Báo chí, Marketing, Quản Trị Kinh Doanh hoặc tương tự
Marketing, Quản Trị Kinh Doanh hoặc tương tự
Ngoại ngữ: Anh Văn
Tin học: Thành thạo ứng dụng văn phòng và một số phần mềm photoshop
Các yêu cầu khác:
· Năng động, sáng tạo trong công việc
· Nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận
Nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận
· Giao tiếp tốt, linh hoạt trong công việc
Giao tiếp tốt, linh hoạt trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, tết
Tham gia teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty: sinh nhật theo quý, tiệc cuối năm,...
Thời gian làm việc: 9h-18h từ T2-T6, nghỉ T7, CN
Làm việc tại: Hàm Long – Hoàn Kiếm – HN
Liên hệ: 0869303806 hoặc gửi CV về mail [email protected]
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí Lumiere
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI