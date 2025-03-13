Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Lehair Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Lehair Việt Nam
Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 98 Lê Lai,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
Sản xuất content SEO cho Website + Quản trị Website
Sáng tạo nội dung và đi bài trên các Kênh Social đã có-
Hỗ trợ sản xuất content Video
Thực hiện các công viên liên quan từ cấp Quản lý.
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, chăm chỉ, không ngại khó
Tại Công Ty TNHH Lehair Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các buổi team building, du lịch
Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10…), tháng lương 13
Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật…)
Thân thiện LGBT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lehair Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên