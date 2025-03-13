Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Lehair Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 98 Lê Lai,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Sản xuất content SEO cho Website + Quản trị Website

Sáng tạo nội dung và đi bài trên các Kênh Social đã có-

Hỗ trợ sản xuất content Video

Thực hiện các công viên liên quan từ cấp Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, chăm chỉ, không ngại khó

Chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng: Content chuẩn SEO - Sáng tạo nội dung - Reseach - Dựng Capcut căn bản

Tại Công Ty TNHH Lehair Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các buổi team building, du lịch

Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10…), tháng lương 13

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật…)

Thân thiện LGBT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lehair Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin