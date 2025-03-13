Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần truyền thông Trạm đọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Huy Tưởng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Facebook, Google, TikTok.

Xây dựng chiến lược Digital Ads phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Phân tích dữ liệu quảng cáo, điều chỉnh chiến lược để tối ưu hiệu suất.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads.

Hiểu về Google Analytics, Google Tag Manager, Pixel tracking.

Kỹ năng tối ưu quảng cáo để giảm chi phí, tăng chuyển đổi.

Biết cách chạy quảng cáo bất động sản tuân thủ chính sách nền tảng.

Khả năng phân tích dữ liệu, đo lường ROI và tối ưu chiến dịch.

Tại Công ty cổ phần truyền thông Trạm đọc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng KPIs + Hoa hồng

Đóng bảo hiểm chế độ nghỉ lễ như nhà nước

Nhân viên chính thức có 1 phép

Làm nghỉ thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Trạm đọc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.