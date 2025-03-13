Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần truyền thông Trạm đọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần truyền thông Trạm đọc
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nguyễn Huy Tưởng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Facebook, Google, TikTok.
Xây dựng chiến lược Digital Ads phù hợp với từng phân khúc khách hàng.
Phân tích dữ liệu quảng cáo, điều chỉnh chiến lược để tối ưu hiệu suất.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads.
Hiểu về Google Analytics, Google Tag Manager, Pixel tracking.
Kỹ năng tối ưu quảng cáo để giảm chi phí, tăng chuyển đổi.
Biết cách chạy quảng cáo bất động sản tuân thủ chính sách nền tảng.
Khả năng phân tích dữ liệu, đo lường ROI và tối ưu chiến dịch.
Tại Công ty cổ phần truyền thông Trạm đọc Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng KPIs + Hoa hồng
Đóng bảo hiểm chế độ nghỉ lễ như nhà nước
Nhân viên chính thức có 1 phép
Làm nghỉ thứ 7 cách tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Trạm đọc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
