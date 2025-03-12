Tuyển Digital Marketing Công Ty Truyền Thông Toàn Cầu Omega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 142 Đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm và kết nối với các Publisher trong nước và quốc tế dưới sự hướng dẫn của Leader.

Quản lý hệ thống liên lạc và cập nhật tình hình liên tục

Quản lý hệ thống đối tác Publisher theo nhóm ngành, sản lượng.

Hoàn thiện hồ sơ hợp đồng (IO) cho Publisher.

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đối với những ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về Performance Marketing/ Affiliate Marketing.

Ưu tiên đối với ứng viên có kỹ năng bán hàng tốt.

Kỹ năng nói và viết bằng tiếng Anh tốt

Tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, kiểm soát cảm xúc tốt, chịu được áp lực.

Tại Công Ty Truyền Thông Toàn Cầu Omega Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận khi phỏng vấn. Một năm công ty sẽ có 2 đợt xét tăng lương (Tháng 6 và Tháng 12).

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6. Từ 9h -18h.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo được ưu tiên đào tạo và phát triển nâng cao năng lực

Có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tác trong ngành trong nước và quốc tế

Được tham gia đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo luật lao động.

Được tham gia du lịch, team building và hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định chung của công ty.

Có cơ hội nhận phần thưởng dành cho nhân viên xuất sắc hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Có cơ hội tham giá các event chất lượng trong ngành ở trong và ngoài nước.

Thưởng tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Thông Toàn Cầu Omega

