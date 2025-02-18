Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ONE ONE MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến dịch quảng cáo: Xây dựng và triển khai các chiến lược quảng cáo toàn diện trên nền tảng Facebook, Google Ads và các nền tảng khác nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.

2. Tạo nội dung quảng cáo: Thiết kế nội dung quảng cáo hấp dẫn và hiệu quả.

3. Xác định đối tượng mục tiêu: Phân tích và xác định các đối tượng mục tiêu.

4. Quản lý ngân sách: Phân bổ và quản lý ngân sách quảng cáo một cách hiệu quả cho các chiến dịch

5. Phân tích và Báo cáo: Theo dõi và báo cáo về hiệu suất chiến dịch. Cung cấp cái nhìn sâu sắc và đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết quả phân tích dữ liệu.

6. Hợp tác: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ marketing để đảm bảo sự đồng bộ với các chiến lược và mục tiêu marketing tổng thể. Phối hợp với các team thiết kế đồ họa, team sáng tạo nội dung và các bên liên quan khác khi cần.

7. Hỗ trợ theo dõi đơn hàng và cung cấp tư vấn cho khách hàng từ các nền tảng bán hàng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.