Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
JobsGO Recruit

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại JobsGO Recruit

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 6 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch Digital Marketing trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Zalo,...
Quản lý, vận hành và phát triển nội dung trên website, fanpage, các kênh social media của công ty.
Theo dõi và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo thông qua các công cụ như Google Analytics, Facebook Business Manager, Google Search ..
Phối hợp với team Content, Design để sản xuất nội dung quảng cáo hấp dẫn, hiệu quả.
Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả.
Báo cáo định kỳ về hiệu quả của các chiến dịch digital marketing.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Thành thạo chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, SEO, email marketing.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop...) là một lợi thế.
Có tư duy sáng tạo, khả năng viết content tốt, bắt trend nhanh.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả marketing.
Có kiến thức hoặc đam mê về golf, thể thao là một lợi thế.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20-25tr Thoả thuận theo năng lực + Thưởng hiệu quả công việc.
Thoả thuận theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội tham gia các sự kiện golf và du lịch cùng công ty.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

