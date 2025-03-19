Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NHA KHOA I - DENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19V Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

1. Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo:

· Xây dựng chiến lược quảng cáo trên các nên tảng Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads

· Phối hợp với các phòng ban liên quan (Thiết kế, Content ...) để phát triển ý tưởng và nội dung quảng cáo.

· Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý cho từng chiến dịch trên các nền tảng (Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads)

2. Quản lý và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo:

· Theo dõi và phân tích hiệu suất chiến dịch thông qua các chỉ số để đảm bảo đạt được KPI đề ra.

· Tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và từ khóa để nâng cao chất lượng quảng cáo.

· Đề xuất và thử nghiệm các chiến lược quảng cáo mới dựa trên dữ liệu thu thập được.

· Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quảng cáo như lỗi chạy quảng cáo, tài khoản quảng cáo, chính sách nền tảng,...

3. Quản lý đội nhóm

4. Báo cáo và đánh giá

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm chạy Ads trong ngành nha khoa, thẩm mỹ, làm đẹp, spa, hoặc các

Kinh nghiệm:

lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giữ vai trò trưởng nhóm.

Chuyên môn:

- Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo, giám sát đánh giá tiến độ chiến dịch.

- Thành thạo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads có kinh nghiệm chạy quảng cáo ngân sách

từ 100 triệu/tháng trở lên.

- Biết tối ưu phễu chuyển đổi, xử lý pixel, retargeting, tracking UTM...

- Có kinh nghiệm scale ngân sách, xử lý tài khoản quảng cáo khi bị hạn chế.

- Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật marketing cơ bản.

- Có kinh nghiệm làm việc với các kênh marketing online và offline.

- Có năng lực phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến dịch. Biết sử dụng các công cụ đo

lường như Google Analytics, Meta Business Suite, Google Tag Manager.

Ưu tiên

- Có kinh nghiệm chạy Ads thị trường Việt kiều, khách hàng thu nhập cao.

Quyền Lợi

- Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...lương tháng 13

- Bảo hiểm sức khỏe PVI cho nhân viên chính thức

- Các chế độ khác theo luật quy định

- Du lịch hàng năm: trong nước, ngoài nước

- Tăng lương định kỳ hằng năm

- Có bếp ăn tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

