Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24 Lê Lâm, Phú Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Viết nội dung cho các website, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác cùa công ty.

Đóng góp các ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các chiến dịch truyền thông & quảng cáo của công ty.

Sáng tạo kịch bản, câu chuyện thương hiệu phục vụ các chiến dịch digital marketing, PR của công ty.

Đảm bảo số lượng bài viết, nội dung tươi mới.

Cập nhật thường xuyên các xu hướng mới, các nguồn kiến thức chuyên môn và rèn luyện các kỹ năng khác để phục vụ cho công việc.

Báo cáo, lập kế hoạch để đưa ra ý tưởng làm mới nội dung các trang web và các kênh truyền thông khác của công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học trở lên chuyên ngành: Marketing, báo chí, ngữ văn hoặc tương đương.

Có kiến thức tổng quát về content marketing.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên cho các bạn từng làm content marketing team leader

Kỹ năng viết tốt là yếu tố bắt buộc

Có khả năng làm việc nhóm tốt, chăm chỉ năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Hiểu biết về inbound marketing là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng phụ cấp

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân

Cơ hội gắn bó lâu dài với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT

