Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT
- Hồ Chí Minh:
- 24 Lê Lâm, Phú Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Viết nội dung cho các website, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác cùa công ty.
Đóng góp các ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các chiến dịch truyền thông & quảng cáo của công ty.
Sáng tạo kịch bản, câu chuyện thương hiệu phục vụ các chiến dịch digital marketing, PR của công ty.
Đảm bảo số lượng bài viết, nội dung tươi mới.
Cập nhật thường xuyên các xu hướng mới, các nguồn kiến thức chuyên môn và rèn luyện các kỹ năng khác để phục vụ cho công việc.
Báo cáo, lập kế hoạch để đưa ra ý tưởng làm mới nội dung các trang web và các kênh truyền thông khác của công ty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức tổng quát về content marketing.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên cho các bạn từng làm content marketing team leader
Kỹ năng viết tốt là yếu tố bắt buộc
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chăm chỉ năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
Hiểu biết về inbound marketing là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân
Cơ hội gắn bó lâu dài với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI