Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công Ty TNHH Thủy Sản Ba Khuyên, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch Marketing của Công ty ngắn hạng, trung hạng, dài hạn.

Nghiên cứu và hoạch định chiến lượt Marketing của Công ty.

Thiết lập ngân sách marketing. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chính sách của Công ty đối với hoạt động Marketing.

Điều hành và quản lý mọi hoạt động Marketing của Công ty một cách hiệu quả, bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng kế hoạch Marketing.

Phối hợp với Giám đốc kinh doanh xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty. Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.

Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này. Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tuần một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời đề xuất ý kiến cho TGĐ.

Mô tả công việc phòng marketing, đưa ra, theo dõi và quản lý quy trình hoạt động của phòng và từng vị trí chuyên môn.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ báo chí, truyền thông.

Quản lý, chỉ đạo chiến lược nghiên cứu & phát triển thị trường, hệ thống đại lý của Công Ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Quản lý toàn bộ nhân viên và công việc thuộc phòng Marketing.

- Xem xét và đề xuất chi phí trong ngân sách Marketing mà BGĐ đã phê duyệt hàng năm.

- Điều động, tuyển dụng, cho thôi việc các nhân sự dưới quyền.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nghỉ phép đối với nhân viên thuộc quyền quản lý.

- Ký duyệt các văn bản, những quy định, quản lý và xử lý trong hoạt động marketing thuộc phạm vi phòng Marketing.

- Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi phòng Marketing.

- Yêu cầu mạnh về digital và kênh phân phối

Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

- Thời gian làm việc trong ngày như sau:

▪ Sáng từ 08 giờ đến 12 giờ.

▪ Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên

