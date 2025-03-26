Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần JobsGO
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần JobsGO

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 607 Nguyễn Kiệm, Phường 9 (Phú Nhuận), Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

•Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads,
•Theo dõi hiệu suất, phân tích dữ liệu, liên tục tối ưu để đạt tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất.
tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất
•Nghiên cứu xu hướng, đối thủ, khách hàng để đưa ra chiến lược marketing hiệu quả.
chiến lược marketing hiệu quả
•Phối hợp với team Content & Design để tạo nội dung quảng cáo sáng tạo, viral.
•Cập nhật thuật toán, chính sách mới từ các nền tảng quảng cáo, không để lỡ bất kỳ cơ hội nào!

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm chạy Ads trên các nền tảng Facebook/Google/TikTok.
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm
•Thành thạo Pixel, Retargeting, A/B Testing & có tư duy tối ưu ngân sách quảng cáo.
Pixel, Retargeting, A/B Testing
•Nhạy bén với số liệu, phân tích tốt để không bỏ lỡ cơ hội tối ưu.
Nhạy bén với số liệu
•Năng động, sáng tạo, thích thử nghiệm & luôn tìm kiếm cách làm tốt hơn.
Năng động, sáng tạo
•Biết thêm về content, thiết kế là một lợi thế lớn.

Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + thưởng hiệu suất, thưởng nóng, không giới hạn thu nhập!
Thu nhập cạnh tranh:
thưởng hiệu suất, thưởng nóng
Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật.
Thời gian làm việc linh hoạt:
Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật.
Chế độ đãi ngộ & phúc lợi toàn diện:
• Xét tăng lương, thưởng hiệu suất 1 - 2 lần/năm.
Xét tăng lương, thưởng hiệu suất 1 - 2 lần/năm.
• Thưởng nóng, thưởng Lễ, Tết theo hiệu quả công việc.
Thưởng nóng, thưởng Lễ, Tết theo hiệu quả công việc.
• Cơ hội du lịch, team-building 1 - 2 lần/năm.
Cơ hội du lịch, team-building 1 - 2 lần/năm.
• Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý.
trẻ trung, sáng tạo
Cơ hội thăng tiến rộng mở, liên tục được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần JobsGO

Công Ty Cổ Phần JobsGO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, nhà G2, tòa nhà Five Star Garden, số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

