Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCOM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 26 - 28 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCOM SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCOM SÀI GÒN

Mức lương
26 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 316

- 318 – 320 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 26 - 28 Triệu

Quản trị và vận hành các nền tảng số của công ty (fanpage, website, zalo, youtube, tiktok, instagram)
Quản lý các tài khoản quảng cáo của các nhân viên cấp dưới đồng thời làm việc với các bên đối tác, hãng PVN tại Việt Nam.
Nắm rõ các công cụ phổ biết trong digital marketing và hệ thống hỗ trợ hiện có của công ty, biết cách ứng dụng hiệu quả vào công việc.
Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh, từ đó xây dựng và phát triển các chiến dịch quảng cáo phù hợp và hiệu quả.
Phối hợp với team xây dựng và quản lý nội dung Fanpage, Website, Youtube, đồng thời đào tạo đội ngũ sale phát triển kinh doanh trên các nền tảng Marketing online.
Triển khai quảng cáo trên các kênh Digital Marketing & Social Media (như Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, Email MKT…).
Điều chỉnh & tối ưu các chỉ số quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi nhằm đảm bảo hiệu quả các kênh quảng cáo Digital (Facebook Ads, Google Ads...).
Xây dựng CJ của khách hàng trên các kênh số và từ đó đưa ra các chiến dịch phù hợp để tối ưu chuyển đổi trên từng điểm chạm.
Cập nhật kịp thời các thay đổi của các nền tảng số để có thể đưa ra các điều chỉnh nhanh chóng và kịp thời cho các chiến dịch marketing cần triển khai.
Biết sử dụng một số công cụ chỉnh sửa ảnh/Video: Adobe Photoshop, AI, Premiere,... (sử dụng cơ bản)
Theo dõi và đánh giá thực hiện kết quả Marketing của các nhân viên dưới showroom, từ đó có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời hơn so với thực tế công việc.
Tham gia event hàng tháng theo chương trình kinh doanh (nếu có)

Với Mức Lương 26 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên, ưu tiên các khoa về truyền thông marketing.
Kinh nghiệm 3 - 5 năm làm việc tại vị trí tương tự
Hiểu biết và thuần thục về các kênh digital.
Có thể quản trị và vận hành.
Khả năng phân tích và xử lý các dữ nguồn dữ liệu.
Có kỹ năng xử lý hình ảnh/Video ở mức cơ bản .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCOM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: Thương lượng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Làm việc với tinh thần chủ động, sáng tạo.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao về chuyên môn và kỹ năng liên quan do hãng PVN tổ chứng.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Không gian làm việc mở.
Địa điểm làm việc 316 - 318 – 320 Trần Hưng Đạo, Quận 1, HCM
Các hoạt động văn hóa phong phú và sôi nổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCOM SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 318 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

