Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 22 Triệu

Lương 15-22tr+ thưởng KPIs.+ phụ cấp+ tháng 13 Cơ hội thăng tiến, đào tạo chuyên sâu về BĐS & Digital Marketing. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Lên kế hoạch & triển khai SEO, Google Ads, Facebook Ads, Zalo Adsđể thu hút khách hàng tiềm năng. Xây dựng & quản lý nội dung trênFanpage, Website, Zalo OA, TikTok, YouTube. Sáng tạo nội dung quảng cáo, viết bài chuẩn SEO về dự án, thị trường BĐS. Thiết lậ pEmail & Mobile Marketing, chatbot & automation để chăm sóc khách hàng. Phân tích thị trường, theo dõi hiệu suất quảng cáo & tối ưu chiến dịch.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI