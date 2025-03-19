Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Mức lương
13 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 280 Huỳnh Văn Bánh,phường 11, Quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 22 Triệu
Lên kế hoạch & triển khai SEO, Google Ads, Facebook Ads, Zalo Adsđể thu hút khách hàng tiềm năng.
Xây dựng & quản lý nội dung trênFanpage, Website, Zalo OA, TikTok, YouTube.
Sáng tạo nội dung quảng cáo, viết bài chuẩn SEO về dự án, thị trường BĐS.
Thiết lậ pEmail & Mobile Marketing, chatbot & automation để chăm sóc khách hàng.
Phân tích thị trường, theo dõi hiệu suất quảng cáo & tối ưu chiến dịch.
Với Mức Lương 13 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm≥ 3 năm trong Digital Marketing (ưu tiên ngành BĐS).
Thành thạo chạy Ads, SEO, content marketing, CRM, automation marketing.
Tư duy tối ưu chuyển đổi & chi phí quảng cáo. Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 15-22tr+ thưởng KPIs.+ phụ cấp+ tháng 13
Cơ hội thăng tiến, đào tạo chuyên sâu về BĐS & Digital Marketing.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
