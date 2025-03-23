Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Khải Hưng, 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và quản trị website nội bộ

Lên kế hoạch và tạo nội dung: Hỗ trợ đội ngũ Marketing trong việc lên kế hoạch, tạo nội dung viết và hình ảnh cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn) và website công ty.

Lên kế hoạch và tạo nội dung:

Đăng tải nội dung theo lịch: Chuẩn bị và lên lịch đăng bài trên các kênh truyền thông theo kế hoạch nội dung hàng tuần hoặc hàng tháng.

Đăng tải nội dung theo lịch:

Thiết kế cơ bản: Sử dụng các công cụ thiết kế đơn giản như Canva để thiết kế hình ảnh, banner cơ bản cho các bài đăng trên mạng xã hội.

Thiết kế cơ bản:

Hỗ trợ lập kế hoạch quảng cáo: Tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

Hỗ trợ lập kế hoạch quảng cáo:

Theo dõi và tối ưu quảng cáo: Hỗ trợ theo dõi hiệu suất các chiến dịch quảng cáo đang chạy và thực hiện các tối ưu cơ bản như chỉnh sửa đối tượng, thời gian, và ngân sách quảng cáo dựa trên kết quả hàng ngày hoặc hàng tuần.

Theo dõi và tối ưu quảng cáo:

Báo cáo kết quả quảng cáo: Thu thập số liệu và hỗ trợ lập báo cáo hiệu suất chiến dịch hàng tuần/tháng, bao gồm lượt tiếp cận, lượt nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi.

Báo cáo kết quả quảng cáo:

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: Hỗ trợ nghiên cứu và phân tích các chiến dịch quảng cáo, nội dung và các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản.

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh:

Phân tích xu hướng và nhu cầu thị trường: Tham gia vào việc thu thập và phân tích dữ liệu xu hướng, sở thích của khách hàng để hỗ trợ đội ngũ Marketing điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Phân tích xu hướng và nhu cầu thị trường:

Tạo bảng tổng hợp phân tích: Thực hiện các bảng tổng hợp dữ liệu liên quan đến khách hàng và thị trường để phục vụ cho việc lập kế hoạch.

Tạo bảng tổng hợp phân tích:

Hỗ trợ SEO cơ bản: Thực hiện tối ưu hóa các bài viết trên website theo tiêu chuẩn SEO, bao gồm việc tối ưu từ khóa, tiêu đề, và mô tả meta để cải thiện thứ hạng tìm kiếm.

Hỗ trợ SEO cơ bản:

Cập nhật nội dung trang web: Hỗ trợ cập nhật các thông tin dự án mới, hình ảnh và các bài viết blog trên website công ty.

Cập nhật nội dung trang web:

Theo dõi lưu lượng truy cập website: Sử dụng Google Analytics để thu thập số liệu về lưu lượng truy cập, thời gian trên trang và tỷ lệ thoát, sau đó báo cáo kết quả định kỳ.

Theo dõi lưu lượng truy cập website:

Hỗ trợ chuẩn bị sự kiện: Tham gia vào việc chuẩn bị tài liệu, thiết kế và trang trí cho các sự kiện quảng bá dự án, hội thảo khách hàng hoặc các buổi giới thiệu sản phẩm bất động sản.

Hỗ trợ chuẩn bị sự kiện:

Phối hợp quảng bá sự kiện: Cùng đội ngũ lập kế hoạch truyền thông cho sự kiện, như đăng tải thông báo trên các kênh mạng xã hội, email marketing và quản lý mối quan hệ với đối tác.

Phối hợp quảng bá sự kiện:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức cơ bản về Digital Marketing: Có kiến thức nền tảng về các công cụ Digital Marketing, quảng cáo trực tuyến, SEO và phân tích dữ liệu.

Kỹ năng viết và thiết kế cơ bản: Có khả năng viết nội dung hấp dẫn, phù hợp với các kênh truyền thông xã hội và kỹ năng thiết kế cơ bản bằng các công cụ như Canva.

Kỹ năng phân tích: Sử dụng thành thạo Excel để tạo bảng tổng hợp và Google Analytics để phân tích hiệu suất các chiến dịch.

Tinh thần học hỏi và cẩn thận: Có tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng tham gia vào các công việc khác nhau trong Digital Marketing và chú ý chi tiết trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ký, đóng mộc xác nhận vị trí Thực tập sinh Digital Marketing - Phòng Marketing Truyền thông

Hỗ trợ hướng dẫn viết báo cáo/đề tài thực tập theo công việc Thực tập sinh Digital Marketing

Cung cấp các tài liệu tham khảo/báo cáo thực tập mẫu/của các sinh viên những khóa trước

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc

Ưu tiên xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập

Các chính sách phụ cấp/thưởng theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin