Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Inside Bridge VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

• Xây dựng các nội dung với các bài viết, video và hình ảnh có chất lượng và thu hút được khách hàng, gia tăng số lượt truy cập của khách hàng tiềm năng

• Phát triển chiến lược nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng của doanh nghiệp, tạo ra những nội dung hữu ích mà người đọc/khách hàng đang tìm kiếm, quan tâm

• Nghiên cứu từ khóa để hiểu được nhu cầu và sở thích của khách hàng và viết nội dung phù hợp với các từ khóa đó.

• Thực hiện tích hợp chương trình nội dung với các chiến dịch thương hiệu nhằm thúc đẩy nhận diện thương hiệu hiệu quả nhất.

• Quản lý các nội dung được tạo ra để đảm bảo tính đồng bộ và hấp dẫn.

• Đo lường hiệu quả các chiến dịch content để đưa ra những điều chỉnh và cải thiện phù hợp.

• Phối hợp với những bộ phận, phòng ban khác trong công ty để đưa ra chiến lược Content Marketing cũng như kế hoạch biên tập hiệu quả nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh với mức chi phí tối thiểu, hợp lý.

• Chăm sóc, thu thập ý kiến khách hàng trên các nền tảng online của công ty