Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Inside Bridge VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Inside Bridge VN
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Inside Bridge VN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 45 Đường Số 10, phường An Lợi Đông, Quận 2, Ho Chi Minh City, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Xây dựng các nội dung với các bài viết, video và hình ảnh có chất lượng và thu hút được khách hàng, gia tăng số lượt truy cập của khách hàng tiềm năng
• Phát triển chiến lược nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng của doanh nghiệp, tạo ra những nội dung hữu ích mà người đọc/khách hàng đang tìm kiếm, quan tâm
• Nghiên cứu từ khóa để hiểu được nhu cầu và sở thích của khách hàng và viết nội dung phù hợp với các từ khóa đó.
• Thực hiện tích hợp chương trình nội dung với các chiến dịch thương hiệu nhằm thúc đẩy nhận diện thương hiệu hiệu quả nhất.
• Quản lý các nội dung được tạo ra để đảm bảo tính đồng bộ và hấp dẫn.
• Đo lường hiệu quả các chiến dịch content để đưa ra những điều chỉnh và cải thiện phù hợp.
• Phối hợp với những bộ phận, phòng ban khác trong công ty để đưa ra chiến lược Content Marketing cũng như kế hoạch biên tập hiệu quả nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh với mức chi phí tối thiểu, hợp lý.
• Chăm sóc, thu thập ý kiến khách hàng trên các nền tảng online của công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01- 02 năm trở lên về lĩnh vực content Marketing

Tại Công Ty TNHH Inside Bridge VN Thì Được Hưởng Những Gì

8tr trở lên (thương lượng theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inside Bridge VN

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Inside Bridge VN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 45 Đường số 10, KDC Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, HCM

