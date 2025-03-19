Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - BS12 - Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, Tp. HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Viết và xây dựng nội dung sáng tạo cho website, blog, và các kênh mạng xã hội.

Tối ưu hóa nội dung theo chuẩn SEO (sẽ được đào tạo), áp dụng các công cụ AI hỗ trợ tối ưu từ khóa và cải thiện hiệu suất nội dung.

Tham gia nghiên cứu từ khóa, phân tích xu hướng thị trường và lên kế hoạch nội dung.

Sử dụng công cụ AI như ChatGPT, Midjourney, DALL-E để tạo nội dung độc đáo, viết kịch bản video và tạo hình ảnh minh họa cho các chiến dịch tiếp thị liên kết.

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch video trên YouTube Global, áp dụng AI vào phân tích hiệu quả video và tối ưu hóa tiêu đề, mô tả để thu hút người xem.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên mới ra trường có niềm đam mê với Content, SEO và Digital Marketing.

Kỹ năng viết tốt, có khả năng sáng tạo nội dung và ham học hỏi.

Tinh thần cầu tiến, không ngại thử thách, yêu thích công nghệ và sẵn sàng học hỏi AI trong sáng tạo nội dung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 6-10 triệu đồng + Thưởng theo hiệu suất.

Được đào tạo từ đầu về SEO, Content Marketing, Affiliate Marketing và ứng dụng AI vào sáng tạo nội dung.

Tiếp cận và học hỏi các công nghệ mới nhất, sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, DALL-E, Midjourney trong công việc hàng ngày.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển kỹ năng toàn diện.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.