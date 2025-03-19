Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 395 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Lập kế hoạch & Chiến lược Digital Marketing

Xây dựng chiến lược Digital Marketing tổng thể cho thương hiệu phun xăm, đảm bảo phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, v.v.).

Định hướng nội dung và hình ảnh quảng bá trên các nền tảng số.

Quản lý & Phát triển Kênh Digital

Chịu trách nhiệm quản lý các kênh truyền thông số như Website, Fanpage, Instagram, TikTok, YouTube...

Định hướng phát triển nội dung phù hợp với ngành phun xăm, thu hút và giữ chân khách hàng.

Phối hợp với team thiết kế, content để tạo ra nội dung sáng tạo, hấp dẫn.

Tối ưu hóa & Phân tích Dữ liệu

Theo dõi, đo lường hiệu quả của các chiến dịch digital Marketing

Đề xuất các phương án tối ưu hóa quảng cáo để tăng tỷ lệ chuyển đổi, giảm chi phí.

Nghiên cứu xu hướng thị trường và hành vi khách hàng để cập nhật chiến lược phù hợp.

Quản lý Đội Nhóm

Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong team.

Đào tạo và nâng cao kỹ năng Digital Marketing cho nhân sự trong nhóm.

Phối hợp với các Phòng Ban Khác

Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc tạo lead và tăng doanh số qua các kênh digital.

Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên đã làm trong ngành làm đẹp, phun xăm.

Thành thạo các nền tảng quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Zalo Ads…).

Có kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch digital marketing.

Khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm và quản lý công việc hiệu quả.

Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng digital và ngành làm đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo trong ngành làm đẹp.

Được đào tạo và cập nhật các xu hướng mới trong Digital Marketing.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến