Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 8 - Văn Phôn Tower, Số 238 - 240 - 242 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Tìm kiếm & Xây dựng giá trị cho khách hàng:

- Sáng tạo và thiết kế các chiến lược hoạt động thu hút khách hàng tại các kênh truyềnm thông, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả của chúng.

- Đóng vai trò VJ, người dẫn chuyện để quay các video truyền tải thông điệp đến người xem.

- Đề xuất và phát triển các chủ đề liên quan đến các sản phẩm của công ty và những xu hướng mới trong lĩnh vực liên quan.

- Tạo ra nội dung sáng tạo, phù hợp với chủ đề và mục tiêu tương tác của khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, am hiểu và định hướng phát triển trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức và yêu thích lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc da, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

- Ngoại hình sáng, tác phong chỉn chu, tự tin trước máy quay.

- Tư duy sáng tạo: Khả năng tạo ra ý tưởng mới, khác biệt và thú vị cho các chiến dịch truyền thông.

- Tư duy linh hoạt, khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường chủ động và đòi hỏi sự sáng tạo.

- Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo các hạng mục nội dung đã sáng tạo

- Kỹ năng trao đổi với thiết kế đồ họa để hỗ trợ nội dung sáng tạo

- Hiểu biết sâu về nguyên tắc, chính sách nền tảng Tiktok, Facebook Reals, Instagram, YouTube Short

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ

- Lương tháng 13 và hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước.

- Được tổ chức sinh nhật và thưởng lễ/ tết theo quy định.

- Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ/ du lịch/ teambuilding.…

- Được làm việc trong môi trường năng động trẻ trung, tham gia vào sản phẩm có quy mô toàn cầu.

- Được nghỉ 12 ngày/ năm, mỗi tháng có 1 ngày phép năm.

- Được Review tăng lương hàng năm.

- Được hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng.

- Được hỗ trợ chi phí đào tạo để phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin