Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 11 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video TikTok theo trend & phù hợp với thương hiệu.
Viết kịch bản ngắn gọn, thu hút và dễ viral.
Theo dõi & phân tích xu hướng TikTok, đề xuất ý tưởng mới.
Tham gia vào quá trình sản xuất, edit video.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4/ mới ra trường các ngành Marketing, Truyền thông, Ngôn ngữ hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kỹ năng viết tốt, biết lên ý tưởng xây dựng kịch bản, edit video đơn giản.
Có mong muốn phát triển về xây dựng thương hiệu, marketing/quảng cáo.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực deadline.
Thực tập được tối thiểu 3 tháng. Có Laptop và phương tiện đi lại.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết content Tiktok.
Ưu tiên ứng viên ở Quận 1, Quận 7, làm được fulltime.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập : 3.000.000 + thưởng
Hỗ trợ mộc và báo cáo thực tập.
Cơ hội lên nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Được hướng dẫn, đào tạo, định hướng về phát triển kỹ năng, sự nghiệp tại Tập đoàn trong nhiều lĩnh vực.
Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
