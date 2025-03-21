Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Bingfeng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 65 Lãnh Binh Thăng, Phường 12,, Quận 11

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Sáng tạo nội dung, ý tưởng. Quay, dựng Video trên mạng xã hội (Website/ Tiktok/ Facebook/ Youtube/ …).

- Tìm kiếm, kết nối với KOLs để tạo ra các Influencer Marketing Campaigns trên Tiktok.

- Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của Tiktok.

- Quản lý và đăng bài các dự án cho trang Web – Fanpage.

- Phụ trách chỉnh sửa hồ sơ về hình ảnh của công ty.

- Làm video content về các dự án mà công ty thi công.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing

- Có Portfolio các dự án xây kênh Tiktok đã thực hiện

- Chứng chỉ về Digital Marketing là một lợi thế

- Kỹ năng viết lách và biên tập

- Kỹ năng số Google Analytics, Facebook Analytics, tiktok Analytics

- Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Canva, Ai Illustrator) và video (Premiere Pro, iMovie, Capcut Pro) là một lợi thế.

- Kỹ năng quản lý (lập kế hoạch, đo lường, timeline, ngân sách, phân tích, phối hợp các bộ phận

- Tư duy sáng tạo

- Làm việc nhóm

- Sáng tạo và học hỏi

- Chủ động và độc lập

- Kiên nhẫn và tỉ mỉ

- Linh hoạt và thích nghi

- Đồng cảm và lắng nghe

- Kỷ luật và trách nhiệm

- Cởi mở và hợp tác

- Điềm tĩnh và chịu áp lực

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Bingfeng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10.000.000 – 12.000.000

- Nghỉ lễ/tết theo lịch nhà nước

- Thưởng lương T13,

- Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cơ hội thăng tiến cao.

- Thời gian làm việc Thứ 2 – Thứ 6 (từ 8h đến 17h)

- Địa điểm làm việc65 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Bingfeng

