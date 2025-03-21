Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 6 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch Digital Marketing trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Zalo,...

Quản lý, vận hành và phát triển nội dung trên website, fanpage, các kênh social media của công ty.

Theo dõi và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo thông qua các công cụ như Google Analytics, Facebook Business Manager, Google Search ..

Phối hợp với team Content, Design để sản xuất nội dung quảng cáo hấp dẫn, hiệu quả.

Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả.

Báo cáo định kỳ về hiệu quả của các chiến dịch digital marketing.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Thành thạo chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, SEO, email marketing.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop...) là một lợi thế.

Có tư duy sáng tạo, khả năng viết content tốt, bắt trend nhanh.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả marketing.

Có kiến thức hoặc đam mê về golf, thể thao là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20-25tr Thoả thuận theo năng lực + Thưởng hiệu quả công việc.

Thoả thuận theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội tham gia các sự kiện golf và du lịch cùng công ty.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

