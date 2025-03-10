Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 6, Tòa nhà số 30, ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Trực tiếp thiết lập quảng cáo Facebook Ads
- Lập kế hoạch quảng cáo & báo cáo kết quả Facebook Ads (theo ngày, tuần, tháng)
- Thiết lập quảng cáo Facebook Ads nhằm tăng lượt view
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
- Báo cáo, cập nhật tình hình theo ngày, tuần, tháng
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh năm 1998-2002
Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương TB > 10.000.000 (LƯƠNG CỨNG 7.000.000 + PHỤ CẤP + THƯỞNG + DS)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
