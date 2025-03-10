Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Tòa nhà số 30, ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn,Hà Nội

- Trực tiếp thiết lập quảng cáo Facebook Ads

- Lập kế hoạch quảng cáo & báo cáo kết quả Facebook Ads (theo ngày, tuần, tháng)

- Thiết lập quảng cáo Facebook Ads nhằm tăng lượt view

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

- Báo cáo, cập nhật tình hình theo ngày, tuần, tháng

- Sinh năm 1998-2002

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 06 tháng, được đào tạo từ A-Z

- Có kinh nghiệm là lợi thế, ưu tiên tốt nghiệp Công nghệ thông tin

- Có laptop cá nhân

- Biết tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu được các tài liệu, thuật ngữ marketing

- Chăm chỉ, ham học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty

- Lương TB > 10.000.000 (LƯƠNG CỨNG 7.000.000 + PHỤ CẤP + THƯỞNG + DS)

- Tùy chọn 1 trong 2 ca (giờ làm việc thực tế có thể linh động)

- Được nghỉ 2 thứ 7 trong tháng

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động; có cơ hội tiếp xúc và thực chiến tại thị trường quốc tế

- Sếp trẻ, dễ tính; anh chị em đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình, giúp đỡ nhau

- Du lịch 1-2 lần/năm; tổ chức sinh nhật, liên hoan, team building hàng tuần, hàng tháng,....

- Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, bảo hiểm theo quy định của nhà nước

