Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI
- Hà Nội: Lotte Center Hà Nội, Phố Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
• Trực tiếp làm việc với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm được giao.
• Tham gia các khoá đào tạo do Hãng và Công ty tổ chức.
• Thuyết trình giới thiệu sản phẩm, các tính năng và ứng dụng lâm sàng cho khách hàng; Tư vấn các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng; Demo sản phẩm để khách hàng có cơ hội sử dụng trực tiếp và trải nghiệm thực tế sản phẩm.
• Đánh giá và nhận định về vị trí của sản phẩm đối với thị trường và khách hàng; So sánh và đánh giá với sản phẩm và dịch vụ của đối thủ.
• Dịch, biên soạn các tài liệu về sản phẩm: Tài liệu phân tích sản phẩm, danh mục hồ sơ thầu, tài liệu chào thầu…
• Xây dựng Sales Kit đồng thời đào tạo, hướng dẫn về sản phẩm cho bộ phận kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Anh thành thạo.
• Có trách nhiệm trong công việc.
• Thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng MS Word, MS Excel, Powerpoint…
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI Thì Được Hưởng Những Gì
