Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Trực tiếp làm việc với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm được giao.

• Tham gia các khoá đào tạo do Hãng và Công ty tổ chức.

• Thuyết trình giới thiệu sản phẩm, các tính năng và ứng dụng lâm sàng cho khách hàng; Tư vấn các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng; Demo sản phẩm để khách hàng có cơ hội sử dụng trực tiếp và trải nghiệm thực tế sản phẩm.

• Đánh giá và nhận định về vị trí của sản phẩm đối với thị trường và khách hàng; So sánh và đánh giá với sản phẩm và dịch vụ của đối thủ.

• Dịch, biên soạn các tài liệu về sản phẩm: Tài liệu phân tích sản phẩm, danh mục hồ sơ thầu, tài liệu chào thầu…

• Xây dựng Sales Kit đồng thời đào tạo, hướng dẫn về sản phẩm cho bộ phận kinh doanh.