Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

- Thực hiện công việc chi tiết theo phân công cụ thể của trưởng phòng; chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao.

- Xây dựng các biểu mẫu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính áp dụng chung cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

- Tham gia thẩm định việc lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của các đơn vị thành viên, đảm bảo kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của các đơn vị được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

- Phối hợp với các bộ phận phòng ban tại Văn phòng Tập đoàn, thực hiện công tác điều phối việc lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tại Tập đoàn đảm bảo kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của Tập đoàn thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

- Xây dựng các biểu mẫu báo cáo định kỳ áp dụng cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

- Thực hiện các báo cáo phân tích định kỳ và đưa ý kiến cảnh bảo, đề xuất cải tiến trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Tập đoàn cũng như đối với các đơn vị được yêu cầu phụ trách.

- Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, từng đơn vị, bộ phận.

- Tham gia việc thực hiện kiểm soát các khoản chi phí, phân tích tỷ lệ, tính hiệu quả của chi phí, tiêu hao định mức.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.