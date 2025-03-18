Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Mô tả trách nhiệm chính

1. Xây dựng, quy định, tiêu chuẩn nhằm đảm bảo ATVSTP cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm

- Nghiên cứu các Luật, Nghị định, Thông tư,…trong lĩnh vực ATVSTP với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xây dựng quy định, quy trình, tiêu chuẩn áp dụng đối với từng hoạt động có liên quan trong Công ty;

2. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện quy định

- Hướng dẫn, giải thích và cập nhật các quy định mới cho tất cả các bộ phận có liên quan thường xuyên, kịp thời

- Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm kiểm soát tuân thủ quy định, tiêu chuẩn trong các hoạt động về ATVSTP

3. Kiểm soát tuân thủ và phòng ngừa rủi ro

- Kiểm soát tuân thủ quy định, quy trình, tiêu chuẩn ATVSTP trong hoạt động của các bộ phận

- Kiểm soát hoạt động nhập hàng

- Kiểm soát hoạt động sơ chế, chế biến, sản xuất

- Kiểm soát hoạt động kinh doanh

- Kiểm soát hoạt động lưu kho

- Báo cáo phân tích hiện trạng thực hiện; Đánh giá nguy cơ tiềm ẩn trong tương lại để đề xuất cải tiến, phòng ngừa rủi ro

4. Quản lý thực hiện các thủ tục pháp lý

- Quản lý, thực hiện, lưu trữ hồ sơ liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

- Quản lý và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến ATVSTP như: hồ sơ công bố, hồ sơ kiểm nghiệm; Chứng nhận ATVSTP với cơ sở, với người sản xuất chế biến