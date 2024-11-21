Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 840 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 video hoàn chỉnh.
Xây dựng các video short quảng cáo sản phẩm, video giới thiệu thương hiệu công ty, video chia sẻ kinh nghiệm.
Cùng đóng góp sáng tạo các nội dung video theo trend và định hướng phù hợp với thương hiệu.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu.
Phối hợp team content và các team có liên quan nhằm xây dựng và phát triển hình ảnh Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự
Thành thạo các phần mềm hỗ trợ vị trí như Photoshop, Illustrator, Adobe Premier, Capcut, Final Cut Pro.
Biết về Color Balance, Color Grading...
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.
(Gửi kèm Portfolio hoặc link/file các sản phẩm đã làm)

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tuỳ năng lực thực tế
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định
Tham gia các hoạt động teambuilding hàng năm & party hàng tháng
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.
Môi trường làm việc năng động và hợp tác.
Các hoạt động xây dựng đội nhóm và sự kiện thường xuyên.
Linh hoạt địa điểm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 840 Trần Hưng Đạo, P7, Quận 5, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

