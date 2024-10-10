Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Solar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Solar Việt Nam
- Hà Nội: số 99 Trần Bình
- Mỹ Đình 2
- Nam Từ Liêm
- Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Dự án phát triển ứng dụng cho hàng triệu người dùng ở thị trường Nhật Bản và Âu Mỹ;
Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm;
Phân tích và đưa ra kết luận về tính khả thi và thời gian hoàn thành;
Tham gia review source code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm;
Đưa ra các giải pháp kỹ thuật và tối ưu hiệu năng cho sản phẩm
Dự án phát triển ứng dụng cho hàng triệu người dùng ở thị trường Nhật Bản và Âu Mỹ;
Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm;
Phân tích và đưa ra kết luận về tính khả thi và thời gian hoàn thành;
Tham gia review source code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm;
Đưa ra các giải pháp kỹ thuật và tối ưu hiệu năng cho sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc với Flutter từ 1- 2 năm KN
Có kinh nghiệm sử dụng source control.
Có kinh nghiệm làm việc với Firebase.
Hiểu rõ cách làm việc với REST API.
Có kinh nghiệm làm việc với các framework: Getx, bloc...
Có kinh nghiệm xử lý UI, animation.
Có hiểu biết về native Android hoặc IOS
Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Khả năng tự nghiên cứu tốt
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, làm việc độc lập, teamwork tốt
Tại Công ty cổ phần Solar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương up to25 trđ/tháng + Phụ cấp
Lương Review 2 lần/năm
Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm
Làm việc tại môi trường thoải mái, trẻ trung, chuyên nghiệp khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân.
Các chế độ chính sách đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép...
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Giờ làm việc: từ 8h00 - 17h30.
Du lịch công ty hàng năm; team building (2 lần/năm) và nhiều sự kiện hoạt động thú vị khác.
Tea-break: Ăn vặt, cafe free tại văn phòng
Được hỗ trợ thiết bị làm việc như máy tính, các thiết bị chơi/test app, game,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Solar Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI