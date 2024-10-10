Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Solar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 99 Trần Bình - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Dự án phát triển ứng dụng cho hàng triệu người dùng ở thị trường Nhật Bản và Âu Mỹ; Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm; Phân tích và đưa ra kết luận về tính khả thi và thời gian hoàn thành; Tham gia review source code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm; Đưa ra các giải pháp kỹ thuật và tối ưu hiệu năng cho sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với Flutter từ 1- 2 năm KN Có kinh nghiệm sử dụng source control. Có kinh nghiệm làm việc với Firebase. Hiểu rõ cách làm việc với REST API. Có kinh nghiệm làm việc với các framework: Getx, bloc... Có kinh nghiệm xử lý UI, animation. Có hiểu biết về native Android hoặc IOS Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và thuật toán Khả năng tự nghiên cứu tốt Có tinh thần trách nhiệm với công việc, làm việc độc lập, teamwork tốt

Tại Công ty cổ phần Solar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to25 trđ/tháng + Phụ cấp Lương Review 2 lần/năm Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm Làm việc tại môi trường thoải mái, trẻ trung, chuyên nghiệp khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân. Các chế độ chính sách đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép... Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Giờ làm việc: từ 8h00 - 17h30. Du lịch công ty hàng năm; team building (2 lần/năm) và nhiều sự kiện hoạt động thú vị khác. Tea-break: Ăn vặt, cafe free tại văn phòng Được hỗ trợ thiết bị làm việc như máy tính, các thiết bị chơi/test app, game,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Solar Việt Nam

