Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần EMSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần EMSO Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2A, tòa nhà A2, CC Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phục vụ dự án của Công ty
- Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
- Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.
- Thực hiện các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm làm việc với Reactjs từ 1 năm
- Có kinh nghiệm làm việc với framework Redux, MUI
- Ưu tiên có kinh nghiệm xử lý Performance Web
- Hiểu biết về JavaSript, HTLM, CSS
- Kiến thức về API, RESTful services.
- Khả năng đọc phân tích logic code React Native là một lợi thế
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Tại Công ty cổ phần EMSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.
- Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án rất lớn.
- Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú trong lĩnh vực.
- Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ.
- Nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
- Review lương 2 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần EMSO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa A2 - 250 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

