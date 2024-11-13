Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 ngõ 371 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tham gia phát triển Web Frontend cho hệ thống nền tảng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số.
Tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn mã nguồn, đảm bảo khả năng kiểm thử, bảo mật và hiệu năng cao cho hệ thống.
Phối hợp với team UI/UX, BA, Backend,... triển khai dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ.
Thực hiện Unit Test. Hỗ trợ kiểm thử SIT/UAT, sửa lỗi và nghiệm thu chức năng.
Xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông...
Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình frontend sử dụng framework Angular.
Nắm vững về coding convention, thành thạo dev tools/Git/SVN.
Có kinh nghiệm về Session, Token, Restful API.
Hiểu biết về kiến trúc Microservices.
- Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng, am hiểu nghiệp vụ ngân hàng.
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên nền tảng Backbase.
Hiểu biết về Agile/Scrum.
Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 20M
13 ngày nghỉ phép linh hoạt (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật).
Môi trường làm việc với những người trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo và giàu kinh nghiệm.
Thưởng lễ, tết, cuối năm.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của nhà nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao

Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Q18, ngõ 134, phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

