Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Frontend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng web/ Mobile web
Tham gia phân tích nhu cầu khách hàng, thiết kế và xây dựng giải pháp phần mềm.
Nghiên cứu công nghệ mới.
Hợp tác với những thành viên khác trong nhóm để hoàn thành các dự án đúng thời gian.
Ngoài ra chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế Front-end với một trong những framework: ReactJS, VueJS, AngularJS, NextJS, Nuxt...
Thành thạo HTML5/CSS3 và JavaScript/Typescript (>= ES6)
Làm việc tốt với Rest API
Sử dụng tốt Git
Có kinh nghiệm làm việc với với library UI (Ant Design, Fluent Ui, Material, Tailwindcss, Bootstrap...)
Có kinh nghiệm xử lý Responsive tương thích các trình duyệt.
Có hiểu biết UI/UX Design và có kỹ năng về sử dụng công cụ thiết kế (figma) là một lợi thế
Có khả năng học hỏi nghiên cứu công nghệ mới.
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.
Có thể phối hợp teamwork tốt, năng động, sáng tạo, chịu được áp lực trong công việc.
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc và xử lý với dữ liệu GIS
Biết làm dữ liệu không gian địa lý bản đồ và đã từng làm việc với ít nhất một vài công cụ bản đồ như arcgis desktop, arcmap, qgis
ứng viên đã làm việc với các dự án lớn, có yêu cầu nghiệp vụ cao, các dự án liên quan tới lập trình bản đồ (Leaflet, Openlayers, Mapbox, Cesium...)

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6
Lương: hấp dẫn (lên tới 1500USD), tăng lương theo thâm niên công tác.
Thưởng: có nhiều đợt thưởng trong năm. Thưởng lễ 30-4, thưởng ngày truyền thống, thưởng 6 tháng đầu năm, thưởng ngày thành lập công ty, thưởng Tết Dương, thưởng Tết âm (thưởng năm) và các giải thưởng cá nhân khác
Hỗ trợ tiền điện thoại.
Hỗ trợ tiền ăn trưa tại căng tin công ty.
Có chế độ chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch (trong nước hoặc nước ngoài) và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên...)
Có cơ hội được làm việc và công tác ở nước ngoài
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép phép đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 Phố Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

