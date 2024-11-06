Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Frontend Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

Phát triển hệ thống website layer front-end
Phối hợp với bộ phận lập trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm tối ưu và hoàn thiện nhất.
Làm việc onsite tại văn phòng khách hàng của Công ty (bank), quận trung tâm Hà Nội.

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm làm trình Front-end, và có 2 năm làm Angular
Hiểu biết và nắm vững về JS6+, TypeSript,...
Biết sử dụng UI Framework như Ant design, bootstrap hoặc primeng, kinh nghiệm làm việc với form, form validation cho Angular.
Tiếng Anh đọc hiểu

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 18M – 24M
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (MSIG Care) sau 12 tháng làm việc
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Đặc biệt
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-frontend-thu-nhap-18-24-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243891
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 33 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 33 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD Công ty cổ phần Techcom Blockchain
20 - 25 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Frontend Developer LOTTE INNOVATE VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu LOTTE INNOVATE VIETNAM COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ADA Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Phần mềm Vitex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phần mềm Vitex Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần Ichibaone Platform
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam
800 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOLASHI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần SANAN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty TNHH Horus Productions
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm