Tuyển Frontend Developer FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại FPT Software
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia các dự án của khách hàng nước ngoài
Làm việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển
Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, phát triển chức năng
Tham gia review code, support các member phía dưới
Có thể: Dựng base dự án
Có thể: Training đào tạo cho member level thấp hơn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học từ năm 2022 trở về trước
Có kiến thức cơ bản về Software Engineering
Có nền tảng vững về JavaScript
Có từ 3+ trở lên năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ VueJS
Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS
Có kinh nghiệm làm việc với framework UI: Bootstrap, Material UI, Ant Design
Có kiến thức về git, docker
Có kiến thức về clean code, coding convention
Có kiến thức về OOP, Typescript
Có kỹ năng làm việc nhóm (teamwork)
Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia những dự án lớn và làm việc trong môi trường chuyên môn hoá cao, process dự án được tối ưu cho developer
Thu nhập theo năng lực,13 tháng lương, chế độ nghỉ mát hàng năm theo chính sách tập đoàn
Campaign go Fville: 30M
Tiếp cận với những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới,
Có cơ hội học hỏi, được đào tạo các chứng chỉ quốc tế level cao
Phát triển kỹ năng mềm & định hướng career path rõ ràng.
Cơ hội rộng mở với các ứng viên sẵn sàng và đủ khả năng chuyển hướng sang Manager
Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam tại các Campus của FPT Software.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
