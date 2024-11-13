Tuyển Frontend Developer FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án của khách hàng nước ngoài

Làm việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển

Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, phát triển chức năng

Tham gia review code, support các member phía dưới

Có thể: Dựng base dự án

Có thể: Training đào tạo cho member level thấp hơn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học từ năm 2022 trở về trước

Có kiến thức cơ bản về Software Engineering

Có nền tảng vững về JavaScript

Có từ 3+ trở lên năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ VueJS

Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS

Có kinh nghiệm làm việc với framework UI: Bootstrap, Material UI, Ant Design

Có kiến thức về git, docker

Có kiến thức về clean code, coding convention

Có kiến thức về OOP, Typescript

Có kỹ năng làm việc nhóm (teamwork)

Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia những dự án lớn và làm việc trong môi trường chuyên môn hoá cao, process dự án được tối ưu cho developer

Thu nhập theo năng lực,13 tháng lương, chế độ nghỉ mát hàng năm theo chính sách tập đoàn

Campaign go Fville: 30M

Tiếp cận với những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới,

Có cơ hội học hỏi, được đào tạo các chứng chỉ quốc tế level cao

Phát triển kỹ năng mềm & định hướng career path rõ ràng.

Cơ hội rộng mở với các ứng viên sẵn sàng và đủ khả năng chuyển hướng sang Manager

Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam tại các Campus của FPT Software.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software

