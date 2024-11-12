Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Frontend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển ứng dụng mobile (iOS, Android)
Triển khai các yêu cầu chức năng và phi chức năng của ứng dụng
Xử lý sự cố và cải tiến ứng dụng
Làm việc theo nhóm và cộng tác hiệu quả với các thành viên trong đội
Cập nhật liên tục kiến thức và công nghệ mới

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương
Có kinh nghiệm thực tế trong phát triển ứng dụng di động bằng React Native
Thành thạo cú pháp React Native, các thành phần cốt lõi và quản lý trạng thái
Hiểu biết về các nền tảng iOS và Android
Có kiến thức về các nguyên tắc thiết kế UI/UX và các công cụ thiết kế
Kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng.
Có khả năng viết mã sạch, có thể bảo trì và có thể mở rộng
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng học hỏi nhanh
Có tinh thần làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả
Đã có ứng dụng publish trên play store và apple store

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn dựa trên kinh nghiệm và năng lực
Chế độ phúc lợi toàn diện bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ và chế độ nghỉ phép
Cơ hội phát triển sự nghiệp và học hỏi các công nghệ mới
Chế độ lương, thưởng hiệu suất và phụ cấp: review tăng lương sau thử việc theo năng lực
Thưởng phần trăm dự án cho các thành viên nhóm dự án đạt hiệu suất cao.
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động và sáng tạo
Các hoạt động xã hội và xây dựng nhóm định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hancorp - Số 72, Đường Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

