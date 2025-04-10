Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH NITORI DIGITAL BASE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tham gia với vai trò là lập trình viên Frontend tập trung vào Vue/Angular/Typescript;

Khắc phục sự cố, phân tích và đề xuất điều chỉnh phần mềm để cải thiện hiệu suất hoặc khả năng bảo trì;

Tạo tài liệu kỹ thuật để tham khảo và báo cáo trong tương lai;

Các nhiệm vụ khác từ người quản lý

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học;

Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, tương đương Toeic 750 trở lên;

Có ít nhất 03 năm phát triển web bằng Vue/Angular;

Có kinh nghiệm làm việc cho thị trường Nhật;

Có khả năng truyền giao tiếp, truyền đạt tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NITORI DIGITAL BASE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương;

Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu suất;

Xét tăng lương hàng năm;

Nghỉ phép 15 ngày/năm;

Giờ làm việc linh hoạt 8 tiếng/ngày, từ thứ Hai – thứ Sáu;

Chế độ làm việc hybrid theo quy định của công ty;

Cấp Macbook kèm màn hình riêng;

Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín;

Du lịch hàng năm, team building hàng quý;

Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NITORI DIGITAL BASE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin