Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH NITORI DIGITAL BASE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH NITORI DIGITAL BASE VIỆT NAM
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Tham gia với vai trò là lập trình viên Frontend tập trung vào Vue/Angular/Typescript;
Khắc phục sự cố, phân tích và đề xuất điều chỉnh phần mềm để cải thiện hiệu suất hoặc khả năng bảo trì;
Tạo tài liệu kỹ thuật để tham khảo và báo cáo trong tương lai;
Các nhiệm vụ khác từ người quản lý
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học;
Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, tương đương Toeic 750 trở lên;
Có ít nhất 03 năm phát triển web bằng Vue/Angular;
Có kinh nghiệm làm việc cho thị trường Nhật;
Có khả năng truyền giao tiếp, truyền đạt tốt.
Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, tương đương Toeic 750 trở lên;
Có ít nhất 03 năm phát triển web bằng Vue/Angular;
Có kinh nghiệm làm việc cho thị trường Nhật;
Có khả năng truyền giao tiếp, truyền đạt tốt.
Tại CÔNG TY TNHH NITORI DIGITAL BASE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương;
Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu suất;
Xét tăng lương hàng năm;
Nghỉ phép 15 ngày/năm;
Giờ làm việc linh hoạt 8 tiếng/ngày, từ thứ Hai – thứ Sáu;
Chế độ làm việc hybrid theo quy định của công ty;
Cấp Macbook kèm màn hình riêng;
Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín;
Du lịch hàng năm, team building hàng quý;
Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu suất;
Xét tăng lương hàng năm;
Nghỉ phép 15 ngày/năm;
Giờ làm việc linh hoạt 8 tiếng/ngày, từ thứ Hai – thứ Sáu;
Chế độ làm việc hybrid theo quy định của công ty;
Cấp Macbook kèm màn hình riêng;
Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín;
Du lịch hàng năm, team building hàng quý;
Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NITORI DIGITAL BASE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI