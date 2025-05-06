Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà 36/45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
Thiết kế và triển khai các ứng dụng web chủ yếu sử dụng PHP Laravel/Nodejs, xây dựng hệ thống chịu tải cho site mạng xã hội với product tabtab.me | độc lạ & khác biệt hoàn toàn
Tham gia vào phát triển và vận hành các Web apps, hệ thống sử dụng Nuxt.Js
Có khả năng xây dựng một giao diện người dùng (UI) động, mạnh mẽ (robust) và đáp ứng (responsive) cho ứng dụng
Tham gia vào tất cả các khâu của product bao gồm thiết kế, tester, BA, nghiên cứu công nghệ mới để cải tiến chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vue.js, bao gồm Vue CLI, Vuex, Vue Router và Nuxt.js
Hiểu rõ kiến thức về OOP, MVC, Coding conventions, design partern
Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: SVN GIT.
Sử dụng thành thạo Laravel Framework, Lumen Framework
Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đánh giá xem xét tăng lương 2 lần/năm, đàm phán lương tại bất cứ thời điểm nào
Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật, hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Môi trường làm việc thoải mái, năng động khuyến khích nhân viên phát triển bản thân và công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam
