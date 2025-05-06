Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 36/45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Thiết kế và triển khai các ứng dụng web chủ yếu sử dụng PHP Laravel/Nodejs, xây dựng hệ thống chịu tải cho site mạng xã hội với product tabtab.me | độc lạ & khác biệt hoàn toàn

Tham gia vào phát triển và vận hành các Web apps, hệ thống sử dụng Nuxt.Js

Có khả năng xây dựng một giao diện người dùng (UI) động, mạnh mẽ (robust) và đáp ứng (responsive) cho ứng dụng

Tham gia vào tất cả các khâu của product bao gồm thiết kế, tester, BA, nghiên cứu công nghệ mới để cải tiến chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc với PHP Laravel, coding Nuxt.js và ít nhất 1 năm Nodejs

Vue.js, bao gồm Vue CLI, Vuex, Vue Router và Nuxt.js

Hiểu rõ kiến thức về OOP, MVC, Coding conventions, design partern

Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: SVN GIT.

Sử dụng thành thạo Laravel Framework, Lumen Framework

Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 15.000.000VNĐ - 40.000.000VNĐ/ tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc

Được đánh giá xem xét tăng lương 2 lần/năm, đàm phán lương tại bất cứ thời điểm nào

Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật, hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Môi trường làm việc thoải mái, năng động khuyến khích nhân viên phát triển bản thân và công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin