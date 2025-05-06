Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Công ty TNHH TabTab Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH TabTab Việt Nam

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 36/45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Thiết kế và triển khai các ứng dụng web chủ yếu sử dụng PHP Laravel/Nodejs, xây dựng hệ thống chịu tải cho site mạng xã hội với product tabtab.me | độc lạ & khác biệt hoàn toàn
Tham gia vào phát triển và vận hành các Web apps, hệ thống sử dụng Nuxt.Js
Có khả năng xây dựng một giao diện người dùng (UI) động, mạnh mẽ (robust) và đáp ứng (responsive) cho ứng dụng
Tham gia vào tất cả các khâu của product bao gồm thiết kế, tester, BA, nghiên cứu công nghệ mới để cải tiến chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc với PHP Laravel, coding Nuxt.js và ít nhất 1 năm Nodejs
Vue.js, bao gồm Vue CLI, Vuex, Vue Router và Nuxt.js
Hiểu rõ kiến thức về OOP, MVC, Coding conventions, design partern
Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: SVN GIT.
Sử dụng thành thạo Laravel Framework, Lumen Framework

Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 15.000.000VNĐ - 40.000.000VNĐ/ tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc
Được đánh giá xem xét tăng lương 2 lần/năm, đàm phán lương tại bất cứ thời điểm nào
Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật, hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Môi trường làm việc thoải mái, năng động khuyến khích nhân viên phát triển bản thân và công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TabTab Việt Nam

Công ty TNHH TabTab Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: HCM: Tầng 18, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 HN: Tầng 5, 36/45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

