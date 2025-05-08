Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp A Keangnam, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc và hỗ trợ phát triển các dự án của công ty

Phân tích thiết kế, viết tài liệu mô tả.

Tham gia vào thiết kế và review source code

Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án web

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ, engine,… mới phục vụ các nhu cầu sản phẩm của công ty

Cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án

Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 03 năm kinh nghiệm làm việc với Reactjs

Có nền tảng vững chắc về HTML,CSS, Javascript.

Thành thạo với các công nghệ web như API REST, bảo mật, hiệu suất, v.v.

Có kinh nghiệm làm việc với công cụ Git, Restful API, GraphQL.

Có kiến thức về UI/UX là lợi thế.

Có hiểu biết về Server, Docker, AWS

Thành thạo Git.

Có kinh nghiệm quản lý team hoặc định hướng teamlead là điểm cộng

Có khả năng làm việc nhóm lẫn làm việc độc lập

Khả năng tuy duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to $1500

Thưởng:

Thưởng ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch, Âm lịch, …)

Thưởng dự án, thưởng performance

Tổng thu nhập: lên đến 14 tháng lương/năm

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc.

Được đánh giá và xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ/Tết và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty.

Được tham gia chế độ chăm sóc sức khỏe 24/24 AMELA Care khi làm việc chính thức tại công ty từ 06 tháng trở lên.

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.

Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ, khen thưởng..).

Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển.

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, Bilac…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm…

Tham gia vai trò chính trong việc tư vấn, xây dựng dự án từ giai đoạn đầu tiên

Tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm…

Cơ hội thăng cấp rõ ràng, phát triển lên vị trí Quản lý.

Cơ hội đi công tác tại Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM

