Tuyển Frontend Developer Công Ty TNHH Townsoft Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 - A24 Ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển giao diện người dùng cho các ứng dụng web hướng đến thị trường Hàn Quốc.

Tham gia vào các dự án sử dụng công nghệ Vue3, DevExtreme, Ant Design, TypeScript, GraphQL, REST API, Node.js.

Thiết kế và hiện thực các UI/UX hiện đại, thân thiện và hiệu quả.

Hợp tác với team backend, designer và QA để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Có thể tham gia các dự án mobile sử dụng React Native (nếu có).

Tự nghiên cứu công nghệ mới, cải tiến quy trình phát triển và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc với frontend, ưu tiên với Vue3.

Thành thạo TypeScript, HTML, CSS/SCSS.

Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện UI như DevExtreme, Ant Design...

Hiểu biết tốt về kiến trúc SPA, quản lý state, tối ưu performance frontend.

Biết sử dụng GraphQL, REST API.

Có kiến thức cơ bản về Node.js là một lợi thế.

Có khả năng tự nghiên cứu, tìm kiếm và giải quyết vấn đề độc lập.

Chủ động, trách nhiệm trong công việc. Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Biết ứng dụng AI (như ChatGPT, Copilot...) vào công việc để tăng hiệu quả là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Townsoft Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc với các dự án thực tế cho khách hàng Hàn Quốc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao tinh thần chủ động.

Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực.

Review định kỳ, cơ hội phát triển lên các vị trí team lead, kỹ thuật chuyên sâu.

Phụ cấp nếu có các loại bằng hoặc chứng chỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Townsoft Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin