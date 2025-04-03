Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển và tối ưu các component giao diện bằng React.js / Next.js 14.
Làm việc với UI framework như Ant Design, kết hợp với TailwindCSS để xây dựng các bảng dữ liệu, form nhập liệu động.
Kết nối dữ liệu từ backend qua API (RESTful/GraphQL), xử lý dữ liệu có điều kiện.
Hỗ trợ tối ưu hiệu năng (tránh mất focus input, giới hạn re-render không cần thiết).
Phối hợp cùng backend, UI/UX designer để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất.
Đóng góp ý tưởng cải tiến UI/UX và quy trình phát triển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức tốt về React.js, JavaScript/TypeScript, HTML/CSS.
Hiểu cách sử dụng Next.js (đặc biệt là SSR, SSG).
Đã từng sử dụng Ant Design hoặc TailwindCSS trong dự án.
Biết cách quản lý state với React Hooks, Context API.
Có kinh nghiệm tích hợp API, xử lý bất đồng bộ và quản lý loading/error state.
Biết sử dụng Git và một công cụ quản lý mã nguồn (GitHub/GitLab).
Hiểu cách tối ưu hiệu suất giao diện người dùng (memoization, lazy load...).
Đã làm việc với form động, bảng dữ liệu lớn (virtual table, custom input).
Có kinh nghiệm viết test đơn giản (React Testing Library hoặc tương đương).
Đã làm việc với CI/CD hoặc triển khai trên Vercel/Netlify là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận
Cơ hội học tập trực tiếp từ các kỹ sư có kinh nghiệm, được đào tạo công nghệ mới.
Làm việc với sản phẩm thực tế, quy trình rõ ràng, code review định kỳ.
Làm việc hybrid (linh hoạt tại nhà và văn phòng).
Hỗ trợ tài nguyên học tập (khóa học, sách, tool dev...).
Phúc lợi khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô V10 – A11 The Terra An Hưng, 102 Nguyễn Thanh Bình, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

