Tuyển IT phần mềm Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 25A Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phát triển các ứng dụng web và di động với kiến trúc tốt, giao diện đáp ứng và hiệu suất cao. Cải thiện hiệu suất của các sản phẩm hiện tại, gỡ lỗi và xử lý sự cố trong môi trường sản xuất. Xây dựng kiến trúc và thiết kế cho các sản phẩm và tính năng mới. Triển khai các thành phần và thư viện. Quản lý vòng đời phát hành và lộ trình tính năng của sản phẩm.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu có bằng Cử nhân hoặc Kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trên nhiều nền tảng: React, Node.js, JavaScript, HTML, CSS, PHP... Kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu như: MySQL, MongoDB. Kinh nghiệm làm việc với Linux, Docker, quản lý hosting. Kinh nghiệm bổ sung với C#, .NET, MongoDB, MariaDB, MS SQL Server là một lợi thế. Mong muốn cải thiện kỹ năng và nỗ lực với tư duy tích cực. Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Tiếng Anh tốt (đọc và viết). Kinh nghiệm lập trình Full-stack là một lợi thế.

Tại Travel Sense Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Lương KPI từ 12 - 15 triệu tùy theo năng lực (có thể thỏa thuận thêm) Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác: thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, du lịch hàng năm,...theo quy định nhà nước và nội quy của công ty. Thưởng tháng, thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động của công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe... Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội học hỏi nhiều vị trí trong phòng ban.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Travel Sense Asia

