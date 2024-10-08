Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Quốc lộ 1A, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành và giám sát hệ thống phần mềm.

Giám sát tình trạng hoạt động hàng ngày của các phần mềm: (1) Truckscale, (2) SAP, (3) Bidding System, (4) SAMS System, ... Kiểm tra trình trạng hoạt động, tốc độ kết nối, truy vấn của các server máy chủ và cơ sở dữ liệu. Đảm bảo hệ thống phần mềm và server lưu trữ dữ liệu được sao lưu và có khả năng phục hồi cao. Hỗ trợ các yêu cầu trong việc sử dụng các hệ thống phần mềm từ người dùng, Truy vấn, tổng hợp dữ liệu cho các báo cáo theo yêu cầu.

- Xây dựng các hệ thống nội bộ

- Bảo trì, nâng cấp hệ thống

- Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến IT, ưu tiên làm việc cho công ty đa quốc gia có cơ sở dữ liệu lớn. Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành CNTT Kỹ năng phân tích dữ liệu, kỹ năng hệ thống hóa, kỹ năng cơ cấu dữ liệu Sẳn sàng đi công tác khi được yêu cầu Xe đưa rước: Q7,Q10, An sương (Q12), Tân An (Long An)

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

BH cho người thân, Bảo hiểm Y tế, BH tai nạn 24/7, BHXH 100%. Khám sức khỏe định kỳ. 12 Ngày phép năm Lương tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng lễ, Sinh nhật, hiếu, hỉ, Ngày thành lập tập đoàn,.... Môi trường làm việc có tính chủ động và độc lập cao. Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY

