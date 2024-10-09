Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Công ty Cổ phần Panthera
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Panthera

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Panthera

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 1 USD

Lên ý tưởng, thiết kế đầy đủ chi tiết kịch bản game mobile theo yêu cầu. Cùng làm việc với các Game Designer khác trong dự án để đảm bảo tiến độ và chất - lượng cho sự phát triển các tính năng và event cho các game. Phối hợp với các Artist và Developer để đảm bảo tính năng được thực thi như thiết kế. Tham gia phân tích, đánh giá, tối ưu sản phẩm theo biểu đồ. Theo dõi chỉ số, phân tích và đưa ra các action phù hợp giai đoạn dự án. Xây dựng game story (nếu có) phù hợp với mục tiêu sản phẩm và được duyệt bởi Product Manager. Cập nhật, nghiên cứu, phân tích thị trường, cung cấp prototypes để thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo.
Lên ý tưởng, thiết kế đầy đủ chi tiết kịch bản game mobile theo yêu cầu.
Cùng làm việc với các Game Designer khác trong dự án để đảm bảo tiến độ và chất - lượng cho sự phát triển các tính năng và event cho các game.
Phối hợp với các Artist và Developer để đảm bảo tính năng được thực thi như thiết kế.
Tham gia phân tích, đánh giá, tối ưu sản phẩm theo biểu đồ.
Theo dõi chỉ số, phân tích và đưa ra các action phù hợp giai đoạn dự án.
Xây dựng game story (nếu có) phù hợp với mục tiêu sản phẩm và được duyệt bởi Product Manager.
Cập nhật, nghiên cứu, phân tích thị trường, cung cấp prototypes để thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Game Designer Có ít nhất một sản phẩm mid core/hard core thành công. (Sản phẩm thuộc dòng RPG là một lợi thế). Có thế mạnh về phân tích dữ liệu và economic trong game. Hiểu rõ cách monetize bằng IAP. Chủ động đưa ra các tính năng mới, thay đổi, tối ưu game để đạt được trải nghiệm và doanh thu cao nhất. Yêu thích dòng game RPG, mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành game. Ham học hỏi, có tư duy phát triển, cải tiến công việc Cởi mở, chủ động giao tiếp, tương tác và kết hợp công việc với đồng đội.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Game Designer
Có ít nhất một sản phẩm mid core/hard core thành công. (Sản phẩm thuộc dòng RPG là một lợi thế).
Có thế mạnh về phân tích dữ liệu và economic trong game. Hiểu rõ cách monetize bằng IAP.
Chủ động đưa ra các tính năng mới, thay đổi, tối ưu game để đạt được trải nghiệm và doanh thu cao nhất.
Yêu thích dòng game RPG, mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành game.
Ham học hỏi, có tư duy phát triển, cải tiến công việc
Cởi mở, chủ động giao tiếp, tương tác và kết hợp công việc với đồng đội.

Tại Công ty Cổ phần Panthera Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: upto $1000 + Thưởng dự án. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe. Thưởng cuối năm (T13,14,...) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...) Được đánh giá hiệu suất và tăng lương định kỳ 6 tháng/lần. Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm. Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty. Cung cấp trang thiết bị hiện đại đầy đủ để phục vụ công việc. Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng năm trong hoặc ngoài nước.
Lương: upto $1000 + Thưởng dự án. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Lương: upto $1000 + Thưởng dự án.
Thưởng cuối năm (T13,14,...) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...)
Được đánh giá hiệu suất và tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Cung cấp trang thiết bị hiện đại đầy đủ để phục vụ công việc.
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng năm trong hoặc ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Panthera

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Panthera

Công ty Cổ phần Panthera

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

