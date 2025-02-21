Tuyển Giám đốc điều hành Tập đoàn Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Hòa Phát
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Tập đoàn Hòa Phát

Giám đốc điều hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Tập đoàn Hòa Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 66 nguyễn du,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và thực hiện xây dựng đề bài nghiệp vụ, trao đổi và đánh giá đối tác
+ Lên kế hoạch và thực hiện khảo sát, tư vấn, phân tích yêu cầu các đơn vị, xây dựng tài liệu yêu cầu nghiệp vụ cho sản phẩm/dịch vụ CNTT/CĐS phụ trách
+ Lên kế hoạch và thực hiện thử nghiệm, đánh giá giải pháp, đánh giá Nhà cung cấp theo phân công
+ Xây dựng báo cáo khả thi cho các sáng kiến/ Dự án Chuyển đổi số trình duyệt các cấp có thẩm quyền
- Hỗ trợ quản lý danh mục Sáng kiến/Dự án CĐS toàn Tập đoàn
+ Hỗ trợ xây dựng quy trình & thực hiện quản lý danh mục các Sáng kiến/ Dự án CĐS được nghiên cứu, triển khai trong Tập đoàn
+ Hỗ trợ xây dựng lộ trình, ngân sách CĐS & nghiên cứu các Sáng kiến/ Dự án CĐS tiềm năng có thể áp dụng tại Tập đoàn & các Đơn vị thành viên
- Truyền thông, đào tạo về CĐS
+ Báo cáo tiến độ triển khai CĐS tới Ban Dự án & Ban Giám đốc Tập đoàn
+ Phối hợp truyền thông và xây dựng kế hoạch đào tạo về CĐS & các phương pháp làm việc mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực Tài chính, Nhân sự, Mua sắm, Vận hành sản xuất
- Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên của chứng chỉ PBA, PMP
- Năng lực cần thiết:
+ Kiến thức chuyên môn: Phân tích Nghiệp vụ (Bắt buộc), Quản lý Dự án, Phân tích Dữ liệu, Design Thinking & Agile
+ Kỹ năng: giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình
- Thái độ & tố chất: khả năng học hỏi, có trách nhiệm, kỷ luật trong công việc
- Yêu cầu ngoại ngữ và cấp độ: Tiếng Anh TOEIC 550+ hoặc tương đương
- Tin học – Các ứng dụng/Phần mềm: Tin học văn phòng (word, excel, PP) trung cấp
- Yêu cầu khác: Sức khỏe tốt

Tại Tập đoàn Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm;
- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí;
- Thưởng các dịp lễ Tết;
- Tham gia Bảo hiểm theo quy định;
- Làm việc trong Tập đoàn lớn với môi trường chuyên nghiệp, phát triển bền vững;
- Các chế độ phúc lợi khác theo Luật Lao động và Quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Hòa Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Hòa Phát

Tập đoàn Hòa Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 39 Nguyễn Đình Chiểu, p.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

