Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn Công Nghệ G-Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,500 - 4,000 USD

Công ty Cổ phần Công nghệ HANET (https://hanet.com/) là công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ camera trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ cao cho nhiều đối tác lớn trong nước. Bằng những thiết bị và giải pháp do HANET phát triển, chúng tôi mang đến những trải nghiệm hiệu quả nhất cho đa dạng ngành nghề như hành chính, y tế, giáo dục, tài chính, giao thông, vận tải,...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động kinh doanh của Hanet – công ty tiên phong trong lĩnh vực cung cấp công nghệ camera trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ cao.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh theo từng sản phẩm, giải pháp cho từng khối khách hàng. Đề xuất chiến lược sản phẩm/giải pháp để thực thi mục tiêu kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai kế hoạch theo tuần, tháng, quý, năm, tổ chức hoạt động bán hàng và phát triển thị trường, phát triển khách hàng mới.

- Nghiên cứu, đánh giá, báo cáo phân tích thị trường, sản phẩm.

- Tổ chức việc chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.

- Quản lý, phân công và đánh giá công việc của nhân viên kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo & phát triển nhân viên.

- Đề xuất các chính sách, phương pháp nhằm cải thiện quy trình và phát triển kinh doanh, dịch vụ khách hàng,…