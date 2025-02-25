Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thỏa thuận theo năng lực (tối thiểu 25 triệu + thưởng doanh số + thưởng chỉ tiêu, cùng các đãi ngộ khác) Lương tháng 13,14.., thưởng cuối năm và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến. Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1/ Giới thiệu chung:

Freshdi là startup công nghệ được thành lập bởi các nhân tài lĩnh vực công nghệ thông tin trực tuyến, được các quỹ đầu tư săn đón. Freshdi tự hào là nền tảng toàn cầu kết nối nhà cung cấp với khách hàng và đã thành công thu hút 50.000 khách hàng thường xuyên trên nền tảng. Chúng tôi đang có tốc độ tăng trưởng nhanh về người dùng /khách hàng, theo đó để phát triển nhu cầu, định hướng mở rộng toàn cầu chúng tôi muốn chia sẽ cơ hội này tới các nhân tài với mong muốn cùng phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ thị trường toàn cầu.

Dưới đây là chi tiết mô tả: Giám Đốc phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam

2/ Mô tả công việc:

Kinh nghiệm xây dựng phát triển khách hàng thị trường Việt Nam trong lĩnh vực về B2B, dịch vụ công nghệ thông tin bán phần mềm, mạng lưới phát triển cộng đồng sản phẩm nông sản và thực phẩm

Chăm sóc khách hàng hiện hữu và mời khách hàng mới trải nghiệm dịch vụ Freshdi

Theo dõi nhắc nhở và thúc đẩy quyết định trả phí của khách hàng

Làm giàu tập khách hàng tiềm năng chất lượng cao, đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi tốt

Phối hợp với các bộ phận liên quan (marketing, nền tảng) để nâng cao hiệu quả kinh doanh

Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên mới

Đại diện Freshdi.com làm việc với các đối tác

Chịu trách nhiệm doanh số tăng trưởng doanh thu

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Logistics

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng tiếng anh hoặc tiếng trung

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả với tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 40 triệu VND

Lương cứng: Từ 25 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam

