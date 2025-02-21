Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Gai Thiên Phước làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Gai Thiên Phước
- Hà Nội: 52B Ngõ 603 Đường Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Chào các bạn,
Chúng tôi - Công ty Cổ phần Tập đoàn Gai Thiên Phước, tự hào là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp các sản phẩm Ramie cao cấp và toàn diện tại Việt Nam, bao gồm việc canh tác hiệu quả các loại cây gai bền vững, chế biến sợi gai thành sợi chất lượng cao và nghiên cứu kết hợp các loại sợi khác nhau để phát triển các sản phẩm may mặc Ramie.
Chúng tôi - Công ty Cổ phần Tập đoàn Gai Thiên Phước
Mục tiêu, tầm nhìn: Trở thành đối tác tin cậy của các nhà máy, nhà sản xuất, thương hiệu thời trang trong việc xây dựng, hoàn thiện và phát triển bền vững các sản phẩm Dệt may từ Ramie đạt tiêu chuẩn ESG tại thị trường Việt Nam và quốc tế.
Nhằm kiện toàn hệ thống quản trị cho chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn tới Công ty đang cần tuyển Giám đốc kinh doanh với các thông tin như sau:
Nhằm kiện toàn hệ thống quản trị cho chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn tới Công ty đang cần tuyển Giám đốc kinh doanh
----------------------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC – NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Lập chiến lược kinh doanh:
Xác định và phát triển các chiến lược để mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu và duy trì vị thế cạnh tranh của công ty trong ngành dệt may.
2. Quản lý đội ngũ bán hàng:
Đảm bảo rằng đội ngũ bán hàng được tuyển dụng, đào tạo và phát triển tốt; tạo ra một môi trường làm việc động lực và hỗ trợ để thúc đẩy hiệu suất của đội ngũ.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Gai Thiên Phước Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Gai Thiên Phước
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI