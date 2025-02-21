Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Gai Thiên Phước làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chào các bạn,

Chúng tôi - Công ty Cổ phần Tập đoàn Gai Thiên Phước, tự hào là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp các sản phẩm Ramie cao cấp và toàn diện tại Việt Nam, bao gồm việc canh tác hiệu quả các loại cây gai bền vững, chế biến sợi gai thành sợi chất lượng cao và nghiên cứu kết hợp các loại sợi khác nhau để phát triển các sản phẩm may mặc Ramie.

Mục tiêu, tầm nhìn: Trở thành đối tác tin cậy của các nhà máy, nhà sản xuất, thương hiệu thời trang trong việc xây dựng, hoàn thiện và phát triển bền vững các sản phẩm Dệt may từ Ramie đạt tiêu chuẩn ESG tại thị trường Việt Nam và quốc tế.

Nhằm kiện toàn hệ thống quản trị cho chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn tới Công ty đang cần tuyển Giám đốc kinh doanh với các thông tin như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Lập chiến lược kinh doanh:

Xác định và phát triển các chiến lược để mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu và duy trì vị thế cạnh tranh của công ty trong ngành dệt may.

2. Quản lý đội ngũ bán hàng:

Đảm bảo rằng đội ngũ bán hàng được tuyển dụng, đào tạo và phát triển tốt; tạo ra một môi trường làm việc động lực và hỗ trợ để thúc đẩy hiệu suất của đội ngũ.