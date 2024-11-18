Tuyển Quản lý kinh doanh Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu

Mức lương 50 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, Phạm Văn Bạch, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 50 - 60 Triệu

Trung tâm xây dựng B2B thuộc Tổng Công ty CP Công trình Viettel tìm kiếm 1 Giám đốc kinh doanh và 1 Chuyên viên kinh doanh tìm kiếm nguồn việc Xây dựng nguồn vốn FDI (Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản....) Cụ thể công việc như sau:

Dựa vào các mối quan hệ để Liên hệ, tiếp xúc với lãnh đạo các doanh nghiêp, sở/ban/ngành, các cơ quan quản lý để thu thập thông tin dự án, gói thầu.

Xây dựng tập thông tin khách hàng.

Lập kế hoạch tiếp xúc khách hàng mới nguồn vốn FDI

Xây dựng phương án kinh doanh: Lập bảng phân tích hiệu quả dự án.

Phối hợp thương thảo, đàm phán các điều khoản pháp lý, thanh toán.

Với Mức Lương 50 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Điện tử viễn thông, Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp....

Tổi thiếu 5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí tương đương hoặc đã có kinh nghiệp tiếp xúc với các dự án nguồn vốn FDI.

Có kinh nghiệm trong quan hệ, tiếp xúc với người quản lý, lãnh đạo các cấp.

Ưu tiên có mối quan hệ với cơ quan nhà nước, địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : Upto 50.000.000 đồng/ tháng + Thưởng. Thử việc 100% lương

- Có phụ cấp ăn trưa điện thoại 930.000/tháng

- Thưởng tháng lương T13, T14 (14 tháng lương/năm)

- Gói Thưởng các ngày lễ tết dành riêng cho người Viettel: 48.000.000TR/năm

- Nghỉ phép 15 ngày/năm

- Địa điểm làm việc: Số 6, Phạm Văn Bạch, Hà Nội

- Được ký hợp đồng lao động và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa đào tạo nâng cao, bổ ích bên ngoài.

- Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí.

- Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company

