Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 750 USD

Mô tả công việc:

- Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công việc hàng ngày của công ty, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ.

- Quản lý và sắp xếp lịch trình làm việc, cuộc họp, hội nghị và sự kiện quan trọng của Ban TGĐ.

- Tham gia các cuộc họp cùng Ban TGĐ, ghi chép biên bản chi tiết và theo dõi quá trình thực hiện các quyết định sau cuộc họp.

- Chuẩn bị chương trình, tài liệu liên quan và đảm bảo cuộc họp diễn ra đúng kế hoạch, hiệu quả.

- Đóng vai trò là cầu nối giữa Ban TGĐ và các phòng ban trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và kịp thời.

- Hỗ trợ Ban TGĐ trong việc soạn thảo, xử lý các văn bản, email và các tài liệu khác.

- Tham gia hỗ trợ các hoạt động đối ngoại, tổ chức tiếp đón đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

- Tổng hợp, chuẩn bị các báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý của các phòng ban và các dự án đang thực hiện.

- Theo dõi sát sao tiến độ thực hiện các kế hoạch đã đề ra, đôn đốc các phòng ban hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến Ban TGĐ và các thông tin cần bảo mật.

- Đảm bảo phối hợp thực hiện một số công tác hành chính như sắp xếp vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển… khi có yêu cầu từ Ban TGĐ.