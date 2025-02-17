Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH XÃ HỘI QUỸ BẮC CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN2, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu

• Phụ trách nhóm thiết kế cơ khí các sản phẩm xe AGV của Công ty;

• Chịu trách nhiệm về các thiết kế cơ khí của Công ty;

• Quản lý, giám sát từ thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và sản xuất sản phẩm, service khách hàng;

• Kiểm soát hoạt động của các bộ phận Technology, Sản xuất, Service;

• Tham mưu, cố vấn cho Ban Giám đốc phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh;

• Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc;

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy,…

• Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, gia công cơ khí từ 05 năm trở lên;

• Kinh nghiệm làm việc ở vị trí trưởng phòng, phó giám đốc kỹ thuật hoặc các vị trí tương đương từ 05 năm trở lên;

• Kiến thức chuyên sâu về cơ khí, thiết kế mô phỏng 3D, lập bản vẽ gia công 2D với Solid Works, Inventer, sử dụng thành thạo AutoCad;

• Am hiểu dung sai lắp ghép và các phương pháp gia công cơ khí như phay, tiện, gia công tấm kim loại;

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm và giải quyết vấn đề.

• Hiểu về tự động hóa là một lợi thế;

Tại CÔNG TY TNHH XÃ HỘI QUỸ BẮC CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

