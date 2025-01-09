Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...). Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ

viễn thông. Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp. Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường thuê bao viễn thông Internet, FPT Play, FPT Camera, FPT Smart home...
Theo dõi, giám sát, thực hiện các phương pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo các chỉ tiêu được giao.
Chịu trách nhiệm quản lý, giao chỉ tiêu và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý.
Tập hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Xây dựng văn hóa tinh thần làm việc, thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả và gắn kết.
Phối hợp cùng với các phòng ban có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi và xuyên suốt.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tương đương Cao đẳng trở lên.
Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kinh doanh, hiểu biết rõ về thị trường kinh doanh đang phụ trách.
Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc; kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.
Có kỹ năng về tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Có kỹ năng về marketing online.
Ứng viên am hiểu về các sản phẩm dịch vụ Viễn Thông, am hiểu về Marketing là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

