Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công Ty Cổ Phần Amazing Group

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- |

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm lên content, lên ý tưởng về hình ảnh, để chủ động quản lý nội dung quảng cáo phù hợp
Lên các chương trình sự kiện marketing theo event, ngày, tháng, năm
Nghiên cứu xu hướng thị trường và đề xuất ý tưởng nội dung phù hợp với chiến lược marketing.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế và marketing để tạo ra các nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm nhất đến năm tư tại các trường đại học trên cả nước.
Ngành học: Ưu tiên Marketing, QTKD, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan.
Có tư duy và sự yêu thích đối với Marketing.
Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung tiếng Việt, tiếng Anh tốt, yêu cầu tiếng Anh tốt.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, cầu tiến trong công việc.
Có khả năng thiết kế trên các công cụ cơ bản như [protected info]; Photoshop, Illustrator là một lợi thế. Sử dụng Facebook/Tiktok/Blog là một lợi thế.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc nhóm, tham gia câu lạc bộ hoặc các hoạt động ngoại khóa.
Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.
Luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành chương trình thực tập
Thời gian làm việc: tối thiểu 4 tiếng/ ngày, 5 buổi/ tuần (ưu tiên thực tập offline tùy theo từng vị trí)
Hình thức thực tập: 02 hình thức
Thực tập Offline tại Văn phòng Amazing Group - 118/40 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Thực tập Online.

Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khóa đào tạo, phát triển kỹ năng và phục vụ cho chuyên môn công việc
Được tạo cơ hội để sinh viên được tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện công việc, thông qua training kiến thức, kỹ năng để phát triển bản thân
Giúp đỡ thực tập sinh nhìn nhận và thấu hiểu bản thân, qua đó mỗi người sẽ có định hướng cho bản thân trong quá trình phát triển
Có cơ hội được kết nối thực với doanh nghiệp/tổ chức phù hợp với định hướng cá nhân và định hướng doanh nghiệp sau khi hoàn thành xong chương trình thực tập tại Amazing Group.
Được trả mức thù lao 1.000.000 VND (sau thời gian thực tập 3 tháng), thưởng theo hiệu suất công việc trong quá trình thực tập.
Được hỗ trợ chữ ký và mộc thực tập cho Thực tập sinh.
Được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình thực tập bởi Amazing Group và được hỗ trợ thư giới thiệu từ cấp quản lý (nếu có nguyện vọng).
Có cơ hội trở thành Best Talent với giải thưởng 5,000,000 VND tiền mặt & cam kết đồng hành cùng chương trình lương Part time không dưới 5,000,000 VND và lương Fulltime không dưới 10,000,000 VND.
Có cơ hội trở thành Best Transformation với giải thưởng: 5,000,000 VND tiền mặt hoặc 01 năm mentoring cố vấn với CEO & thoả thuận lương theo năng lực cá nhân (Parttime/ Fulltime)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Amazing Group

Công Ty Cổ Phần Amazing Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 282/52/10 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

