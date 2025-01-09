Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 302 nhà G2, Villa số 3 Thành Công, Ba Đình Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Báo cáo doanh thu - xuất hóa đơn GTGT chính xác đúng thời điểm, ghi nhận doanh thu, công nợ phải thu kịp thời
- Hạch toán ghi nhận chi phí, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công nợ phải trả, các nghiệp vụ phát sinh... đảm bảo đúng nguyên tắc và báo cáo thuế khối Công ty/ Chi nhánh, tuân thủ đúng về Quy định thuế
- Kiểm tra sự cân đối và hợp lý giữa số liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm soát toàn bộ số liệu phát sinh trong kỳ
- Thu thập hoá đơn đầu ra đầu vào, lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, đăng ký thuế, nộp tiền thuế phát sinh đúng hạn.
- Lập báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết cho các đơn vị kiểm toán, Cơ Quan Thuế, Cục Thống kê khi phát sinh
- Làm báo cáo, theo dõi, quản lý mức dư nợ ngân hàng
- Kiểm soát hoạt động thu chi, công nợ, duyệt giá và chi phí hoạt động theo quy định
- Thực hiện các yêu cầu khác từ ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính doanh nghiệp
•Có kinh nghiệm tối thiểu 3 - 5 năm ở vị trí tương đương ( kế toán tổng hợp, kế toán thuế, KTT)
• Kinh nghiệm làm việc ở các công ty có mô hình: nhập khẩu - gia công và thương mại là 1 lợi thế
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, đam mê công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Thoả thuận tuỳ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm của mỗi cá nhân.
• Được đào tạo,môi trường làm việc trẻ trung.
• 12 ngày nghỉ phép/năm. Nghỉ lễ, tết theo luật lao động.
• Đóng BHXH/BHYT
• Thưởng lương tháng 13, thưởng dự án theo hiệu quả công việc và HĐ sản xuất của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, tòa nhà G2, số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

